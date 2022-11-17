Светлов о поражении от «Авангарда» в овертайме: «Сочи» доволен заработанным очком. Важно, что забили на последних секундах – это многое дает команде»

высказался после поражения в овертайме от (4:5 ОТ).

– В целом игра интересная, особенно для болельщиков, много голов, красивых моментов. Напряженный матч до самого конца и развязка в овертайме.

В целом, мы довольны заработанным очком. У нас есть свои небольшие проблемы, травмированные, сегодня пришлось заканчивать в три пятерки. За это я ребят похвалил.

Очень важно, что смогли сегодня забить этот гол на последних секундах, сравнять счет. Это многое дает команде.

– Что вы изменили в «Сочи» после своего прихода?

– У каждого тренера свое видение хоккея. Что-то немного подправили, ребят мотивировали, даем молодежи играть, развиваться.

приболел, у него температура, грипп, наверное. Решили не брать его в поездку, – сказал главный тренер .