Светлов о поражении от «Авангарда» в овертайме: «Сочи» доволен заработанным очком. Важно, что забили на последних секундах – это многое дает команде»
Сергей Светлов высказался после поражения в овертайме от «Авангарда» (4:5 ОТ).
– В целом игра интересная, особенно для болельщиков, много голов, красивых моментов. Напряженный матч до самого конца и развязка в овертайме.
В целом, мы довольны заработанным очком. У нас есть свои небольшие проблемы, травмированные, сегодня пришлось заканчивать в три пятерки. За это я ребят похвалил.
Очень важно, что смогли сегодня забить этот гол на последних секундах, сравнять счет. Это многое дает команде.
– Что вы изменили в «Сочи» после своего прихода?
– У каждого тренера свое видение хоккея. Что-то немного подправили, ребят мотивировали, даем молодежи играть, развиваться.
Дмитрий Завгородний приболел, у него температура, грипп, наверное. Решили не брать его в поездку, – сказал главный тренер «Сочи».
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