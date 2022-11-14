Алексей Волков: «Не согласен с вето на подписания Максвелла и Гудачека. Селекционный комитет дал ощущение, что моим решениям не доверяют, а критика – на мне»

поделился деталями о разногласиях по вопросу селекции .

Функционер объявил об уходе с поста генерального менеджера омской команды. «Авангард» подтвердил, что Волков ушел из клуба, расторгнув контракт по собственной инициативе.

– Разногласия касались подписания игроков?

– Да, постоянно велась речь о необходимости усиления вратарской линии. В этом сезоне мне не позволили подписать на минимальных условиях двух вратарей – Брэндона Максвелла и .

Я уверен, что они помогли бы Василию Демченко в укреплении вратарской линии, и был готов взять ответственность на себя, как это было два года назад с Грубецом.

С вето по данным кандидатам я был категорически не согласен, понимая, что это наш последний шанс. В ближайшем будущем по понятным причинам игроки даже с менее громкими фамилиями вряд ли приедут играть в Россию.

– У вас нет неразрешимого конфликта или больших разногласий с кем-то внутри клуба?

– Я считаю, что отсутствие единого видения, взаимопонимания и согласия внутри руководства клуба по поводу того, как развивать команду, – неразрешимый конфликт. Именно поэтому я и ухожу.

В нынешнем году был создан селекционный комитет, в котором последнее слово имел Александр Владимирович (Крылов).

Конечно, это сразу же дало ощущение, что моим решениям не доверяют, но ответственность и общая критика будут сосредоточены на мне.

– Чувствуете свою вину, что так не удалось подписать вратаря?

– Я сделал все что мог, чтобы подписать нового вратаря. Выше уже рассказывал, кого предлагал в качестве кандидатов.

Я каждый день работал над этим сложнейшим пунктом, просматривал кучу видео, звонил всем, кто мог бы привезти вратарей, прорабатывал каждый день новые кандидатуры, получал скаутские отчеты в течение четырех месяцев.

Но никто не хотел ехать в Россию даже за большие деньги из-за политической ситуации. Меня не услышали и мои предложения не приняли. Поэтому вину пусть чувствуют те, кто противостоял и отвергал.

Я сделал максимум и могу сказать, что никогда ранее не сталкивался с такого уровня отсутствием понимания важности решения стратегических вопросов, – заявил Волков.