Овечкин вышел на 18-е место по очкам в истории НХЛ (1427), обогнав Троттье. У Кросби – 1430

вышел на 18-е место по очкам в истории (1427), обогнав Троттье.

Капитан набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (4:5 Б).

На его счету стало 1427 (789+638) очков в 1293 матчах. Он вышел на чистое 18-е место в истории НХЛ, опередив Брайана Троттье (1425 баллов в 1279 играх).

На 17-м месте идет капитан с 1430 (526+904) очками в 1125 матчах. На 16-м – Теему Селянне (1457 в 1451), на 15-м – Стэн Микита (1467 в 1396).

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