Кросби набрал 1425-е очко в НХЛ и разделил 17-е место в истории с Троттье. У Овечкина – 1424

набрал 1425-е очко в и разделил 17-е место в истории с Троттье.

Капитан сделал результативную передачу, перехватив шайбу и дав Джейку Генцелу возможность поразить пустые ворота в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).

На его счету стало 16 (6+10) очков в 14 играх сезона. За карьеру – 1425 (523+902) баллов в 1122 матчах.

Кросби разделил 17-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ с Брайаном Троттье (1425 баллов в 1279 играх)

На 19-м месте идет капитан с 1424 (788+636) очками в 1290 матчах. На 16-м – Теему Селянне (1457 в 1451).