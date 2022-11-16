Кросби набрал 1426-е очко в НХЛ и вышел на чистое 17-е место в истории, обогнав Троттье. У Овечкина – 1424
Сидни Кросби набрал 1426-е очко в НХЛ и вышел на 17-е место в истории, обогнав Троттье.
Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (2:5).
На его счету стало 17 (7+10) очков в 16 играх сезона при полезности «минус 5». За карьеру – 1426 (524+902) баллов в 1124 матчах.
Кросби вышел на чистое 17-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Брайана Троттье (1425 баллов в 1279 играх).
На 19-м месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 1424 (788+636) очками в 1292 матчах. На 16-м – Теему Селянне (1457 в 1451).
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