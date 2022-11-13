«Нью-Джерси» выиграл 9 матчей подряд в 5-й раз в своей истории.

выиграл 9 матчей подряд в 5-й раз в своей истории.

Сегодня «Девилс» обыграли «Аризону» (4:2) в регулярном чемпионате . Команда выдала лучшую серию побед, начиная с 2007 года.

Ранее в истории клуба было только 4 серии с 9 или более победами (13 в сезоне 2000/01, 11 – 2005/06, 9 – 2005/06 и 2007/08).

С 24 очками в 15 матчах команда под руководством лидирует в Столичном дивизионе и идет на 2-м месте в таблице Восточной конференции.