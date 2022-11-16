«Нью-Джерси» выиграл 10 матчей подряд в 3-й раз в своей истории. Рекорд клуба – 13
«Нью-Джерси» выиграл 10 матчей подряд в 3-й раз в своей истории.
Сегодня «Девилс» обыграли «Монреаль» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Ранее в истории клуба было только 2 серии с 10 или более победами (13 в сезоне 2000/01, 11 – 2005/06).
С 26 очками в 16 матчах команда под руководством Линди Раффа лидирует в Столичном дивизионе и идет на 2-м месте в таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Нью-Джерси» проведет на выезде против «Торонто» (17 ноября, по московскому времени – 18 ноября в 03:00).
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