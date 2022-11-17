Александр Юдин о травме Евсеева: «Никита полгода назад сам таким же приемом вывел Бучельникова из игры. Это хоккей, такие эпизоды случаются»
Александр Юдин оценил прием Никиты Комарова, ударившего колено в колено Никиту Евсеева.
Этот эпизод произошел во втором периоде матча между «Ак Барсом» и СКА (5:2). Нападающий питерской команды был удален до конца игры, получив большой дисциплинарный штраф.
«Думаю, матч в Казани показал, что и СКА заслуженно идет первым, и «Ак Барс» рано списывают со счетов.
Петербуржцы были лучше два периода, обстреляли все штанги, Дмитрий Бучельников не забил в пустые.
Некстати для СКА у казанцев проснулся Радулов, который напомнил себя прежнего. По моментам было примерное равенство, но то, что не залетело у СКА, зашло у «Ак Барса».
Что касается травмы Евсеева, то это хоккей, такие эпизоды случаются.
Всего полгода назад сам Евсеев в игре Кубка Харламова ровно таким же приемом на несколько месяцев вывел из игры того же Бучельникова, в похожем эпизоде летом сломался Мичков. Парню здоровья. Он классно проявляет себя в этом сезоне», – сказал бывший защитник СКА.
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