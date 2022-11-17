Александр Юдин о травме Евсеева: «Никита полгода назад сам таким же приемом вывел Бучельникова из игры. Это хоккей, такие эпизоды случаются»

Теги Ак Барс СКА Александр Юдин КХЛ Кубок Харламова Никита Комаров Дмитрий Бучельников Никита Евсеев Хоккей

Александр Юдин оценил прием Никиты Комарова, ударившего колено в колено Никиту Евсеева.

Этот эпизод произошел во втором периоде матча между «Ак Барсом» и СКА (5:2). Нападающий питерской команды был удален до конца игры, получив большой дисциплинарный штраф.

«Думаю, матч в Казани показал, что и СКА заслуженно идет первым, и «Ак Барс» рано списывают со счетов.

Петербуржцы были лучше два периода, обстреляли все штанги, Дмитрий Бучельников не забил в пустые.

Некстати для СКА у казанцев проснулся Радулов, который напомнил себя прежнего. По моментам было примерное равенство, но то, что не залетело у СКА, зашло у «Ак Барса».

Что касается травмы Евсеева, то это хоккей, такие эпизоды случаются.

Всего полгода назад сам Евсеев в игре Кубка Харламова ровно таким же приемом на несколько месяцев вывел из игры того же Бучельникова, в похожем эпизоде летом сломался Мичков. Парню здоровья. Он классно проявляет себя в этом сезоне», – сказал бывший защитник СКА.

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