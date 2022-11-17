Ротенберг после 2:5: «СКА зажал «Ак Барс» во втором периоде, все шло по плану. Такие подарки сделали, хотя Новый год не скоро. Мы переболели гриппом на Дальнем Востоке»

объяснил причины поражения от «Ак Барса».

Питерская команда проиграла со счетом 2:5 в игре Фонбет чемпионата .

− Замечательная атмосфера на трибунах. Думаю, всем хоккей понравился, команды забили много голов.

Мы понимали, в какой ситуации находится , что он будет проводить матч своей жизни. Мы вышли играть всеми, кто у нас есть.

Была проверочка, сегодня мы этот экзамен не сдали.

«Ак Барс» – с победой, сильная команда, пожелаем дальше им удачи. Будем работать, у нас есть над чем работать – следующая игра через день.

− Что у СКА не получилось во втором периоде?

− Новый год не скоро, но такие подарки сделали. В начале матча имели три 100% момента, надо было их реализовывать. Реализация – очень важный фактор.

Ребята должны понимать: когда идет игра уровня плей-офф, как сегодня, надо реализовывать свои моменты. взял игру на себя, мы подарили эти голы.

Во втором периоде зажали соперника, все шло по нашему плану. Потери, индивидуальные детские ошибки – это дает нам пищу для размышлений, больше таких ошибок не допустим.

У нас есть болезни, переболели гриппом на Дальнем Востоке, выходили на антибиотиках играть, но это хоккей. Даже в таких ситуациях надо уметь выигрывать, что мы показали дома.

Соперник ждет наших ошибок, мы больше таких ошибок не допустим. На сегодняшний день это хороший урок для нас, – сказал главный тренер .

«Ак Барс» обыграл СКА (5:2). Команда Ротенберга проиграла 4 из 5 последних матчей