Капитан «Авангарда» Шарипзянов в игре с «Сочи»: дубль, победный гол в овертайме, 6 бросков, 9 блок-шотов и 28 минут на льду

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Дамир Шарипзянов сделал дубль и девять блок-шотов в победном матче против «Сочи».

«Авангард» обыграл сочинский клуб (5:4 ОТ) в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Капитан омской команды стал автором победного гола в дополнительном отрезке.

Также он отметился голом в первом периоде – таким образом, в активе защитника дубль. Это его первые голы в текущем сезоне.

Кроме того, Шарипзянов нанес шесть бросков по воротам, выполнил два силовых приема, заблокировал девять бросков соперника, а также провел на льду 28 минут и 8 секунд – больше всех в составе «ястребов».

С подробной статистикой 26-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

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