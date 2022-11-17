Форвард «Авангарда» Буше забил 19-й гол в сезоне, продлив результативную серию до 8 матчей

забросил 19-ю шайбу в сезоне КХЛ.

Нападающий забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против (3:3, второй период).

При игре в большинстве американский форвард нанес точный бросок в одно касание после передачи Владимира Ткачева.

Буше забил 19-й гол в сезоне и продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.

Всего на счету нападающего в этом сезоне 32 (19+13) очка в 31 игре. Буше занимает второе место в списке лучших снайперов в нынешнем чемпионате.