Форвард «Авангарда» Буше забил 19-й гол в сезоне, продлив результативную серию до 8 матчей

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Рид Буше забросил 19-ю шайбу в сезоне КХЛ.

Нападающий «Авангарда» забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:3, второй период).

При игре в большинстве американский форвард нанес точный бросок в одно касание после передачи Владимира Ткачева.

Буше забил 19-й гол в сезоне и продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.

Всего на счету нападающего в этом сезоне 32 (19+13) очка в 31 игре. Буше занимает второе место в списке лучших снайперов КХЛ в нынешнем чемпионате.

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