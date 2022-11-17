Форвард «Авангарда» Буше забил 19-й гол в сезоне, продлив результативную серию до 8 матчей
Рид Буше забросил 19-ю шайбу в сезоне КХЛ.
Нападающий «Авангарда» забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:3, второй период).
При игре в большинстве американский форвард нанес точный бросок в одно касание после передачи Владимира Ткачева.
Буше забил 19-й гол в сезоне и продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.
Всего на счету нападающего в этом сезоне 32 (19+13) очка в 31 игре. Буше занимает второе место в списке лучших снайперов КХЛ в нынешнем чемпионате.
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