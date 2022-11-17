«Авангард» выиграл 8-й матч подряд, обыграв «Сочи» (5:4 ОТ). Сочинцы перевели игру в овертайм за 12 секунд до конца 3-го периода
«Авангард» продлил победную серию до восьми матчей подряд.
Команда тренера Михаила Кравеца обыграла «Сочи» (5:4 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Сочинский клуб сравнял счет за 12 секунд до конца третьего периода благодаря голу защитника Никиты Зоркина. Решающую шайбу в дополнительное время забросил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.
Таким образом, омская команда одержала восьмую победу подряд и продлила серию с набранными очками до 11 игр кряду.
На данный момент «Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 31 матче.
- Дата проведения
- 17 ноября, 16.30, «G-Drive Арена»
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