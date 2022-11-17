«Авангард» выиграл 8-й матч подряд, обыграв «Сочи» (5:4 ОТ). Сочинцы перевели игру в овертайм за 12 секунд до конца 3-го периода

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Сочи Никита Зоркин Хоккей

«Авангард» продлил победную серию до восьми матчей подряд.

Команда тренера Михаила Кравеца обыграла «Сочи» (5:4 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Сочинский клуб сравнял счет за 12 секунд до конца третьего периода благодаря голу защитника Никиты Зоркина. Решающую шайбу в дополнительное время забросил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

Таким образом, омская команда одержала восьмую победу подряд и продлила серию с набранными очками до 11 игр кряду.

На данный момент «Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 31 матче.

Авангард – Сочи 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
17 ноября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Авершин (Алтыбармакян, Зоркин)
1:1 – 17 Шарипзянов (Шевченко, Дедунов)
1:2 – 18 Николаев (Гормли)
1:3 – 20 Попов (Стальнов)
2:3 – 20 Бродхерст (Ткачев, Телегин)
3:3 – 24 Буше (Ткачев)
4:3 – 43 Малыхин (Беляков, Дергачев)
4:4 – 60 Зоркин ()
5:4 – 63 Шарипзянов (Грицюк)

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