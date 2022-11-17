Тренер вратарей Кислицын о матче за «Нефтехимик»: «Это было крайне средне. После победы напихали: «Ты чего творишь? Четыре шайбы пропустил – куда это годится?!»
Тренер вратарей «Реактора» Антон Кислицын поделился эмоциями о победном матче за «Нефтехимик».
33-летний игрок принял участие в матче с «Витязем» (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он вышел в стартовом составе и пропустил четыре шайбы.
– Что творилось в раздевалке «Нефтехимика» после победы над «Витязем»?
– Когда я зашел в раздевалку после игры, так получилось, что попал туда последним.
Народ ликовал, мы понимали, насколько это историческое событие, эмоции зашкаливали. Такую раздевалку я помню по «Ижстали», когда мы выходили в финал плей-офф ВХЛ.
– Это самые крутые эмоции в карьере?
– Не скажу так, просто они другие. Трудно расставить эмоциональные моменты в жизни на первое, второе или третье место. Если по накалу, было такое, что мы в плей-офф ВХЛ проходили «Рубин», забив за две секунды до конца. Примерно на таком уровне.
– За те несколько дней, что прошли с матча в Балашихе, осознали, что стали героем действительно исторического события?
– Да, за все это время с момента подписания контракта я получил столько внимания, сколько за всю игровую карьеру не получал. Были звонки таких людей, о которых я даже мечтать не мог. Не знал, что они обо мне знают (улыбается).
– Как ощущали себя в игре и физически, и эмоционально?
– Психологически всё было нормально. Испытывал легкий дискомфорт в начале матча – тело немного не понимало, как действовать.
Во втором периоде все уже пришло в норму, там играл как получалось. А сейчас, проанализировав матч, понимаю, что это было крайне средне.
– Вы – воспитанник «Нефтехимика». После стольких лет сыграть в КХЛ за первую команду – это наверняка нечто особенное.
– Сто процентов. Когда-то я работал с первой командой на предсезонке, когда «Нефтехимик» тренировал Владимир Крикунов. Это было моей мечтой.
Понимаешь, что это твой город, здесь твои друзья и знакомые болеют за тебя, радуются, когда играют местные ребята. Мы хорошо общаемся, они знают, что ты играешь за «Нефтехимик», и поддерживают всегда.
– Обычно после чувствительных поражений местным достается больше всего.
– Так мне уже после победы «напихали» – позвонил родственник: «Ты чего творишь? Четыре шайбы пропустил – куда это годится?!» – рассказал Кислицын.
Тренеру вратарей пришлось сыграть в КХЛ! Продержался без пропущенных меньше трех минут – но выиграл
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