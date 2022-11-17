Тренер вратарей Кислицын о матче за «Нефтехимик»: «Это было крайне средне. После победы напихали: «Ты чего творишь? Четыре шайбы пропустил – куда это годится?!»

Тренер вратарей Антон Кислицын поделился эмоциями о победном матче за «Нефтехимик».

33-летний игрок принял участие в матче с (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он вышел в стартовом составе и пропустил четыре шайбы.

– Что творилось в раздевалке после победы над «Витязем»?

– Когда я зашел в раздевалку после игры, так получилось, что попал туда последним.

Народ ликовал, мы понимали, насколько это историческое событие, эмоции зашкаливали. Такую раздевалку я помню по «Ижстали», когда мы выходили в финал плей-офф ВХЛ.

– Это самые крутые эмоции в карьере?

– Не скажу так, просто они другие. Трудно расставить эмоциональные моменты в жизни на первое, второе или третье место. Если по накалу, было такое, что мы в плей-офф ВХЛ проходили «Рубин», забив за две секунды до конца. Примерно на таком уровне.

– За те несколько дней, что прошли с матча в Балашихе, осознали, что стали героем действительно исторического события?

– Да, за все это время с момента подписания контракта я получил столько внимания, сколько за всю игровую карьеру не получал. Были звонки таких людей, о которых я даже мечтать не мог. Не знал, что они обо мне знают (улыбается).

– Как ощущали себя в игре и физически, и эмоционально?

– Психологически всё было нормально. Испытывал легкий дискомфорт в начале матча – тело немного не понимало, как действовать.

Во втором периоде все уже пришло в норму, там играл как получалось. А сейчас, проанализировав матч, понимаю, что это было крайне средне.

– Вы – воспитанник «Нефтехимика». После стольких лет сыграть в КХЛ за первую команду – это наверняка нечто особенное.

– Сто процентов. Когда-то я работал с первой командой на предсезонке, когда «Нефтехимик» тренировал Владимир Крикунов. Это было моей мечтой.

Понимаешь, что это твой город, здесь твои друзья и знакомые болеют за тебя, радуются, когда играют местные ребята. Мы хорошо общаемся, они знают, что ты играешь за «Нефтехимик», и поддерживают всегда.

– Обычно после чувствительных поражений местным достается больше всего.

– Так мне уже после победы «напихали» – позвонил родственник: «Ты чего творишь? Четыре шайбы пропустил – куда это годится?!» – рассказал Кислицын.

Тренеру вратарей пришлось сыграть в КХЛ! Продержался без пропущенных меньше трех минут – но выиграл