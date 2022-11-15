Тренер вратарей «Реактора» Кислицын об игре за «Нефтехимик»: «Я недоволен. Много ляпов, мог сыграть лучше»

Тренер вратарей Антон Кислицын оценил свою игру за .

33-летний игрок принял участие в матче с «Витязем» (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он вышел в стартовом составе и пропустил четыре шайбы.

«Не знаю, будет ли еще когда-нибудь такое, чтобы человек два с половиной года тренировал, а потом полторы недели потренировался и вышел в стартовом составе команды КХЛ.

Как тренер я своей игрой недоволен. Это однозначно: много ляпов, мог сыграть лучше. Во втором периоде, когда стали пять на три играть, было полегче. Начал чуть-чуть чувствовать игру, тело. Пацаны помогали, молодцы. Не очень, конечно, помогали, три гола – с пятака. Но в итоге – классный хеппи-энд», – сказал Кислицын.

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