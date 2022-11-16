«Авангард» предлагал «Ак Барсу» около 20 млн рублей за вратаря Пексу. Казанцы отклонили предложение (Metaratings)
«Ак Барс» отклонил предложение «Авангарда» о покупке вратаря Вячеслава Пексы.
Как сообщает Metaratings.ru, омичи предлагали за игрока около 20 млн рублей.
Пекса является воспитанником «Ак Барса». В 2021 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под 185-м номером.
В нынешнем сезоне 20-летний Пекса провел 20 матчей в ВХЛ за «Барс», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26.
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