«Авангард» предлагал «Ак Барсу» около 20 млн рублей за вратаря Пексу. Казанцы отклонили предложение (Metaratings)

«Ак Барс» отклонил предложение о покупке вратаря .

Как сообщает Metaratings.ru, омичи предлагали за игрока около 20 млн рублей.

Пекса является воспитанником . В 2021 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под 185-м номером.

В нынешнем сезоне 20-летний Пекса провел 20 матчей в за «Барс», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26.