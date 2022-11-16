«Авангард» предлагал «Ак Барсу» около 20 млн рублей за вратаря Пексу. Казанцы отклонили предложение (Metaratings)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Барс ВХЛ деньги Вячеслав Пекса Хоккей

«Ак Барс» отклонил предложение «Авангарда» о покупке вратаря Вячеслава Пексы.

Как сообщает Metaratings.ru, омичи предлагали за игрока около 20 млн рублей.

Пекса является воспитанником «Ак Барса». В 2021 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под 185-м номером.

В нынешнем сезоне 20-летний Пекса провел 20 матчей в ВХЛ за «Барс», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26.

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