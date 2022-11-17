Карандин об «Ак Барсе»: «Мне жаль Знарка. Испытательный срок в три матча для такого специалиста – это унижение»
Юрий Карандин поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».
– Очень много разговоров об «Ак Барсе». Если посмотреть состав клубов нашего региона и Казани, то по именам их невозможно сравнивать. У «Ак Барса» – целое созвездие в составе. Почему все эти звезды играют так тускло – загадка.
– У вас есть отгадка?
– Знаете, мне жаль Олега Знарка. Главный тренер «Ак Барса» – мягко говоря, не последняя фигура тренерского цеха, но он попал в ситуацию, из которой выхода пока не видно.
И дальневосточные клубы, и «Сибирь» играют с огоньком, Казань – отрабатывает трудовую повинность. Испытательный срок в три матча для такого специалиста – это в общем-то унижение, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».
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