Карандин об «Ак Барсе»: «Мне жаль Знарка. Испытательный срок в три матча для такого специалиста – это унижение»

Юрий Карандин поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

– Очень много разговоров об «Ак Барсе». Если посмотреть состав клубов нашего региона и Казани, то по именам их невозможно сравнивать. У – целое созвездие в составе. Почему все эти звезды играют так тускло – загадка.

– У вас есть отгадка?

– Знаете, мне жаль Олега Знарка. Главный тренер «Ак Барса» – мягко говоря, не последняя фигура тренерского цеха, но он попал в ситуацию, из которой выхода пока не видно.

И дальневосточные клубы, и играют с огоньком, Казань – отрабатывает трудовую повинность. Испытательный срок в три матча для такого специалиста – это в общем-то унижение, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».