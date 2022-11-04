Мичков набрал 9 очков в 7 матчах ВХЛ. Он забил гол и одной рукой пробросил шайбу вратарю между ног в победном буллите в игре с «Соколом»

Теги СКА видео драфт НХЛ КХЛ СКА-Нева ВХЛ Сокол Красноярск Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков набрал 9 очков в 7 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

17-летний нападающий «СКА-Невы» забросил шайбу и стал автором победного буллита в игре против «Сокола» (3:2 Б).

В текущем сезоне ВХЛ форвард записал на свой счет 7 голов и 2 результативных передачи при среднем игровом времени 17:28.

Кроме того, сейчас голевая серия Матвея насчитывает четыре игры подряд.

Мичков является одним из фаворитом драфта НХЛ-2023.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные