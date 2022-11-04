Мичков набрал 9 очков в 7 матчах ВХЛ. Он забил гол и одной рукой пробросил шайбу вратарю между ног в победном буллите в игре с «Соколом»

набрал 9 очков в 7 матчах регулярного чемпионата .

17-летний нападающий «СКА-Невы» забросил шайбу и стал автором победного буллита в игре против (3:2 Б).

В текущем сезоне ВХЛ форвард записал на свой счет 7 голов и 2 результативных передачи при среднем игровом времени 17:28.

Кроме того, сейчас голевая серия Матвея насчитывает четыре игры подряд.

Мичков является одним из фаворитом драфта НХЛ-2023.