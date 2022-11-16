Агостино о травме: «Операция прошла успешно. Процесс восстановления идет настолько хорошо, насколько это возможно»

Кенни Агостино рассказал о восстановлении после травмы.

Нападающий «Торпедо» получил повреждение в игре против «Витязя» 1 ноября.

«Сейчас процесс моего восстановления после травмы идет настолько хорошо, насколько это возможно. 10 дней назад я перенес операцию в Москве, которая прошла успешно. Первоначальные сроки моего восстановления составляли 2-3 месяца. В декабре у меня намечено новое обследование, которое назовет более точные даты.

Пока же я прохожу физиотерапию в клинике и стараюсь как можно больше передвигаться пешком, чтобы поддерживать физическую форму. Надеюсь, что новое обследование подарит мне хорошие новости о том, что я смогу сыграть уже в январе.

Конечно, очень нелегко наблюдать за играми «Торпедо» со стороны и не иметь возможности помогать команде. Но игра партнеров по команде дарит мне оптимизм, а победы и продвижение вверх по таблице всегда повышают настроение.

Особенные слова благодарности я хотел бы высказать нашим болельщикам, которые регулярно спрашивают, как у меня дела, и желают скорейшего выздоровления. Я постоянно повторяю, что очень люблю Нижний Новгород и всю нашу хоккейную семью, включающую в себя каждого болельщика. Их поддержка очень сильно помогает: как на льду, так и в такие непростые периоды. Не могу дождаться возможности вновь сыграть перед самыми лучшими болельщиками!» – сказал Агостино.