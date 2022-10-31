Генменеджер «Торпедо» о призыве посольства США покинуть Россию: «Общались с Агостино об этом. Он комфортно себя чувствует, хороший пример для молодежи»

Максим Гафуров рассказал о созданных для форварда «Торпедо» условиях.

В конце сентября посольство США в Москве обратилось к находящимся в России согражданам и рекомендовало им покинуть страну, сообщив, что из-за объявленной частичной мобилизации люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию.

«Мы с ним общались об этой ситуации, но у нас и тренерский штаб, и я говорят по-английски, и мы можем пообщаться с ним, многие ребята могут его поддержать. Те же Деннис Ян, Игорь Ларионов также спокойно разговаривают по-английски, и он не чувствует себя в одиночестве.

Он себя комфортно чувствует в «Торпедо», отлично общается в раздевалке, хороший пример для наших молодых игроков. Всех подбадривает, показывает какие-то фишки», – сказал генеральный менеджер .