Ларионов после победы над «Сочи»: «Гончарук много расстраивается, но он и Воронин делают разницу. Надо сделать опрос болельщиков, кто из них быстрее»

прокомментировал победу над (4:1).

«Рады вернуться в родной город. Первый матч после поездки всегда сложный. Сыграли сегодня не так ровно, как хотелось бы. Но моменты, которые надо подшлифовать, есть всегда. Провели сегодня терпеливый матч.

Большие перестановки в нападении – это улучшенный «план А». Мы хотим расшевелить Кенни Агостино и дали ему возможность сыграть с Алексеем Кручининым и Сергеем Гончаруком. Сложно судить по одной игре, всегда нужно время, чтобы притереться. Надеюсь, что мы получим более яркие и результативные игры. Мы хотим забивать больше голов.

Денис Венгрыжановский сыграл хороший матч, но нам надо было ввести в игру , чтобы он вошел в игровой тонус.

Хоккей – игра быстрая, и приятно, когда в составе есть два таких быстрых игрока, как Кирилл Воронин и Сергей Гончарук, которые делают разницу в своем амплуа. дает сумасшедшую энергетику любому звену. Мы рады что он играет стабильно.

Сергей Гончарук много на себя повесил, много переживает и расстраивается, что не может забить при массе моментов. Рады, что он сегодня забил хороший гол. Надеемся, что этот гол даст ему колоссальный заряд уверенности на следующие игры.

Кто быстрее: Воронин или Гончарук? Пожалуй, надо сделать опрос среди болельщиков, чтобы они ответили на этот вопрос. Оба игрока очень быстрых, но играют в разном стиле», – сказал главный тренер .