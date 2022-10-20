Ларионов после победы над «Сочи»: «Гончарук много расстраивается, но он и Воронин делают разницу. Надо сделать опрос болельщиков, кто из них быстрее»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кенни Агостино Кирилл Воронин Сочи Артем Михеев Сергей Гончарук Денис Венгрыжановский Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Сочи» (4:1).

«Рады вернуться в родной город. Первый матч после поездки всегда сложный. Сыграли сегодня не так ровно, как хотелось бы. Но моменты, которые надо подшлифовать, есть всегда. Провели сегодня терпеливый матч.

Большие перестановки в нападении – это улучшенный «план А». Мы хотим расшевелить Кенни Агостино и дали ему возможность сыграть с Алексеем Кручининым и Сергеем Гончаруком. Сложно судить по одной игре, всегда нужно время, чтобы притереться. Надеюсь, что мы получим более яркие и результативные игры. Мы хотим забивать больше голов.

Денис Венгрыжановский сыграл хороший матч, но нам надо было ввести в игру Артема Михеева, чтобы он вошел в игровой тонус.

Хоккей – игра быстрая, и приятно, когда в составе есть два таких быстрых игрока, как Кирилл Воронин и Сергей Гончарук, которые делают разницу в своем амплуа. Кирилл Воронин дает сумасшедшую энергетику любому звену. Мы рады что он играет стабильно.

Сергей Гончарук много на себя повесил, много переживает и расстраивается, что не может забить при массе моментов. Рады, что он сегодня забил хороший гол. Надеемся, что этот гол даст ему колоссальный заряд уверенности на следующие игры.

Кто быстрее: Воронин или Гончарук? Пожалуй, надо сделать опрос среди болельщиков, чтобы они ответили на этот вопрос. Оба игрока очень быстрых, но играют в разном стиле», – сказал главный тренер «Торпедо».

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