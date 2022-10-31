Гафуров об Агостино: «Нам не хватает его голов. Несколько шайб – и у «Торпедо» было бы другое количество очков»

Генеральный менеджер оценил игру форварда .

«Мы тоже все задаемся вопросом о его результативности: у него есть много моментов, и в прошлом году у него был такой же момент, когда был перерыв в месяц, к нему приехали родители – и он забил. Я спрошу у него, когда к нему приедут родители или кто-то еще.

Нам не хватает его голов: несколько его шайб – и у «Торпедо» было бы другое количество очков», – сказал Гафуров.

За 23 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ в текущем сезоне американец набрал 10 (3+7) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.