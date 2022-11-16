Семин о том, может ли Овечкин стать тренером: «Нет, скорее всего. Для тренерской работы нужно учиться не один год»

поделился мнением о том, может ли стать тренером.

– В одном из матчей к Овечкину прикрепили микрофон, и было видно, как он управляет партнерами, ведет игру. Как вы думаете, Саша мог бы стать однажды главным тренером? Уэйн Гретцки вот им становился.

– Думаю, что, скорее всего, нет. Потому что очень тяжело быть суперзвездой на протяжении стольких лет, а потом еще стать главным тренером. Это мое личное мнение. Для тренерской работы нужно учиться не один год. Перенимать опыт у кого-то, даже если ты поиграл в хоккей.

Когда ты играешь – это одно, когда тренируешь – совсем другое. И эта работа еще тяжелее, чем быть игроком. Потому что круглые сутки ты должен смотреть видео, анализировать игру, проводить тренировки, выходить на матчи… Этому делу нужно всю жизнь посвятить, – сказал президент «Сокола» и бывший партнер Овечкина по и сборной России.