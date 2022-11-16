«Минус 15» – полезность Овечкина в сезоне НХЛ. Хуже только у форварда «Сент-Луиса» Кайру – «минус 17»
У Александра Овечкина один из худших показателей полезности в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» набрал полезность «минус 1» в матче против «Флориды» (2:5) в рамках регулярного чемпионата.
Теперь показатель российского хоккеиста в этом сезоне составляет «минус 15». Это второе место в списке худших игроков лиги по статистике «плюс-минус».
Только у одного хоккеиста в НХЛ этот показатель хуже – это нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру, у которого «минус 17».
В пятерку худших также входят форвард Барретт Хэйтон из «Аризоны» и еще два игрока «Сент-Луиса» – Райан О’Райлли и Тори Крюг («Сент-Луис»).
Овечкин набрал 14 (8+6) очков в 18 матчах текущего сезона. «Кэпиталс» занимают текущее 6-е место в таблице Столичного дивизиона.
Овечкин не забил в 4 матчах кряду впервые в сезоне. У него 3 броска, 4 хита, «минус 1» за 25:31 (9:57 – в большинстве) против «Флориды»
Комментарии