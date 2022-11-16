«Минус 15» – полезность Овечкина в сезоне НХЛ. Хуже только у форварда «Сент-Луиса» Кайру – «минус 17»

У Александра Овечкина один из худших показателей полезности в .

Капитан набрал полезность «минус 1» в матче против «Флориды» (2:5) в рамках регулярного чемпионата.

Теперь показатель российского хоккеиста в этом сезоне составляет «минус 15». Это второе место в списке худших игроков лиги по статистике «плюс-минус».

Только у одного хоккеиста в НХЛ этот показатель хуже – это нападающий , у которого «минус 17».

В пятерку худших также входят форвард из «Аризоны» и еще два игрока «Сент-Луиса» – и («Сент-Луис»).

Овечкин набрал 14 (8+6) очков в 18 матчах текущего сезона. «Кэпиталс» занимают текущее 6-е место в таблице Столичного дивизиона.

Овечкин не забил в 4 матчах кряду впервые в сезоне. У него 3 броска, 4 хита, «минус 1» за 25:31 (9:57 – в большинстве) против «Флориды»