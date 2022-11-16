Кожевников об «Авангарде»: «Парад отставок – удар по имиджу. Волков вновь подтвердил, что внутри клуба беспорядок, а он был формальной фигурой»

разочарован словами после ухода из «Авангарда».

– Знаете, мне было интересно, что скажет генеральный менеджер «Авангарда» относительно своего ухода. Рассчитывал, что его интервью будут глубокими, увидим обсуждение ошибок.

К сожалению, ничего интересного так и не дождался. Волков вновь подтвердил, что внутри клуба беспорядок, а он был формальной фигурой.

– Почему сделали такие выводы?

– Во-первых, Волков признал, что после ухода Боба Хартли каждый лагерь тянул своего тренера, шла возня под ковром, никто ни за что не отвечал, в том числе и сам генменеджер, вопреки своим полномочиям.

Во-вторых, он в очередной раз так и не признал, что наломал дров с вратарями, хотя это отмечала вся лига. Более того, он сообщил, что пытался пригласить еще двух крайне сомнительных вратарей-легионеров, но ситуацию спасло вмешательство высшего руководства.

Оправдания прозвучали смешно, хотя Волков – сам бывший голкипер и должен понимать, что на этой позиции с кадрами так ошибаться нельзя.

Вообще все эти интервью были неубедительными. Для «Авангарда» этот парад отставок – удар по имиджу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

😱 Из «Авангарда» посреди сезона ушел генеральный менеджер. Говорит, что в клубе его не слушали