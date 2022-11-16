Скабелка о 0:2 с «Автомобилистом»: «Могу поблагодарить «Барыс» за самоотдачу и работу, но за это очки не дают»

Главный тренер подвел итоги матча с илистом» (0:2).

«Достаточно неплохой матч. Соперник сыграл неплохо, мы двигались и оборонялись нормально. У «Авто» мощная атака, справлялись, но где они не смогли, мы недоработали. То, что соперник нам дал, мы забить не могли.

Могу поблагодарить ребят за самоотдачу и работу, но за это очки не дают. Моментов было достаточно, где-то вратарь хорошо сыграл, где-то реализация подвела.

Брак в большинстве? Наши лидеры много играют, третий матч в таком режиме напряженном, возможно, не хватило свежести сегодня», – сказал .