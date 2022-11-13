Скабелка о победе над «Салаватом»: «Лакросс-гол удивил. Играли против быстрой и сильной команды»

дал комментарий после победы над (2:0).

– Тяжелый матч. Играли против быстрой и сильной команды. Знали, что «Салават» лидер по первым периодам в . Делали серьезный акцент, чтобы сдержать соперника.

Удалось плотно сыграть в обороне и не дать много шансов при завершении. Наш вратарь сыграл надежно, а остальные игроки много блокировали.

– Что не получалось в последних матчах у команды?

– Мы сыграли хорошую домашнюю серию, а затем выпали четыре ключевых нападающих. У нас разладилось командное взаимодействие. Нужно было это пережить.

– Удивил лакросс-гол Петухова?

– Удивил, скажу честно. Егор не славится снайперскими качествами. Где-то он скрывал это в себе, видимо, – сказал тренер .