Скабелка о победе над «Салаватом»: «Лакросс-гол удивил. Играли против быстрой и сильной команды»
Андрей Скабелка дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0).
– Тяжелый матч. Играли против быстрой и сильной команды. Знали, что «Салават» лидер по первым периодам в КХЛ. Делали серьезный акцент, чтобы сдержать соперника.
Удалось плотно сыграть в обороне и не дать много шансов при завершении. Наш вратарь сыграл надежно, а остальные игроки много блокировали.
– Что не получалось в последних матчах у команды?
– Мы сыграли хорошую домашнюю серию, а затем выпали четыре ключевых нападающих. У нас разладилось командное взаимодействие. Нужно было это пережить.
– Удивил лакросс-гол Петухова?
– Удивил, скажу честно. Егор не славится снайперскими качествами. Где-то он скрывал это в себе, видимо, – сказал тренер «Барыса».
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