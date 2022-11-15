Заварухин о 2:0 с «Барысом»: «Тяжелая и вязкая игра. Здорово отработали командой в третьем периоде»

прокомментировал победу в матче против (2:0).

«Тяжелая и вязкая игра. Здорово, что забили первый гол после того, как закрыли вратаря. Потом «Барыс» немного раскрылся, во втором периоде просили хороший прессинг, а в третьем периоде здорово отработали командой, и вратарь помог, подчищал за нами.

Первый сухарь в сезоне? Честно, в первом перерыве немного с ребятами поговорили, не было идеальной игры, немножко пассивно, потом неплохо действовали в обороне.

Когда вернется Баранцев? Там делали КТ, было обследование. Надеюсь, что дня через 3-4 он выйдет тренироваться», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд с общим счетом 14:4