Хенрик Седин пошутил насчет сравнений с братом: «Тренеры говорили, что я намного лучше Даниэля. С ним забивал по 20 голов за сезон, без него мог по 45»

Хенрик Седин пошутил насчет споров о том, кто играл лучше – он или его брат-близнец Даниэль.

Оба брата сегодня были приняты в Зал хоккейной славы в Торонто. Всю карьеру они провели в .

Хенрик набрал 1070 (240+830) очков в 1330 матчах в , Даниэль – 1041 (393+648) балл в 1306 играх.

На церемонии первым выступал Даниэль.

«Хенрик, скажу это только один раз. Ты всегда оказывал успокаивающее влияние на мою жизнь. Это повлияло не только на мою хоккейную карьеру.

На мой взгляд, ты лучше меня как человек и как хоккеист. Я говорю об этом искренне, но также зная, что ты выйдешь на сцену минут через 10. Мне не терпится услышать, что ты скажешь обо мне», – сказал .

«Как всегда говорили наши тренеры, «Хенрик, готовый на 70%, намного лучше, чем Даниэль на 100%» (с улыбкой).

Я благодарен нашей с тобой подготовке. В том числе поэтому я стою здесь сегодня вечером. Я всегда знал, что каждое утро кое-кто будет ждать меня в спортзале, даже в те дни, когда мне хотелось взять выходной. В том числе это сделало меня тем игроком, которым я стал.

Даниэль уже сказал свою речь, поэтому пришло время положить конец спорам о том, кто из нас был лучше. Я пропустил 30 игр за карьеру, и результативность Даниэля была другой.

В 2010 году он пропустил 20 игр из-за сотрясения, и я набрал 11+9 на этом отрезке. Так что с ним я забивал по 20 голов за сезон, а без него мог бы по 45», – сказал .