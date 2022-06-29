Луонго о Сединах: «Они никогда не были в плохом настроении и всегда брали ответственность на себя. Отличный пример лидерства»

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Роберто Луонго рад тому, что был избран в Зал славы вместе с братьями Сединами. 

Они вместе выступали за «Ванкувер» и доходили до финала Кубка Стэнли в 2011 году. 

«Вместе с ними будет гораздо приятнее проходить через все церемонии и прочее. 

Это невероятный опыт. Самое приятное здесь в том, что я снова встречусь с двумя моими любимыми партнерами и отличными парнями – Хенриком и Даниэлем. 

Они никогда не были в плохом настроении, что бы ни происходило. Я думаю, что их исключительность была следствием их ответственного подхода к делу. Они всегда брали на себя ответственность, когда команда плохо играла. Это облегчало давление на других парней.

Иногда они сильно переживали из-за этого, но такими уж они были. Они взвалили эту ношу на свои плечи. Это отличный пример лидерства. 

Они отличные партнеры, все их любили. Это замечательные люди», – сказал Луонго. 

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