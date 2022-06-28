Даниэль Седин: «C самого детства я каждый день хотел победить Хенрика. Мы помогли друг другу реализовать свой потенциал»

Даниэль Седин считает, что соперничество с братом позволило им обоим стать лучше.
Вчера стало известно, что братья-близнецы Даниэль и Хенрик Седины стали новыми членами Зала хоккейной славы.
«Нашей целью всегда было стать лучшими игроками, какими мы только могли быть. Думаю, что мы старались помогать друг другу в этом.
Мы соревновались и подталкивали друг друга. Каждый день я хотел победить Хенрика, с самого детства. Я думаю, что мы помогли друг другу реализовать свой потенциал», – сказал Седин.
Братья Седины провели все 17 сезонов в НХЛ в составе «Ванкувера».
Хенрик был капитаном «Кэнакс» с 2010 по 2018 год. Он набрал 1070 (240+830) очков в 1330 матчах в НХЛ. В сезоне-2009/10 швед выиграл приз «Арт Росс Трофи», став самым результативным игроком регулярного чемпионата (112 очков).
Даниэль записал на свой счет 1041 (393+648) балл за результативность в 1306 играх в НХЛ. В сезоне-2010/11 он получил награду «Арт Росс Трофи», став самым результативным игроком регулярного чемпионата (104 очка).
В составе сборной Швеции братья выиграли золотые медали Олимпиады (2006 год), а также чемпионат мира в 2013 году.