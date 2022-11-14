Роман Ротенберг: «Я был на всех Матчах звезд, сейчас впервые еду как тренер. Благодарю за доверие»

отреагировал на приглашение руководить командой дивизиона Боброва.

«Хочу поблагодарить всех за доверие и поддержку, участие в Неделе звезд хоккея – большая честь для любого. Прежде всего, это заслуга всей команды, спасибо всем!

Я присутствовал на всех Матчах звезд , больше всего запомнилась игра на Красной площади. Сейчас впервые приеду на Неделю звезд в качестве тренера.

У Челябинска великая хоккейная история, этот город воспитал множество легендарных игроков и тренеров: Быкова, Макарова, Бабинова, Шувалова. Болельщики там любят и понимают хоккей.

Я, кстати, в 2013 году был в Челябинске на . Тогда все прошло замечательно, а сейчас, уверен, будет еще лучше! Жду, что будут полные трибуны. До встречи!» – заявил главный тренер .

Ротенберг, Федоров, Воробьев и Козлов – главные тренеры команд на Матче звезд КХЛ