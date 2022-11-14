Роман Ротенберг: «Я был на всех Матчах звезд, сейчас впервые еду как тренер. Благодарю за доверие»

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Роман Ротенберг отреагировал на приглашение руководить командой дивизиона Боброва.

«Хочу поблагодарить всех за доверие и поддержку, участие в Неделе звезд хоккея – большая честь для любого. Прежде всего, это заслуга всей команды, спасибо всем!

Я присутствовал на всех Матчах звезд КХЛ, больше всего запомнилась игра на Красной площади. Сейчас впервые приеду на Неделю звезд в качестве тренера.

У Челябинска великая хоккейная история, этот город воспитал множество легендарных игроков и тренеров: Быкова, Макарова, Бабинова, Шувалова. Болельщики там любят и понимают хоккей.

Я, кстати, в 2013 году был в Челябинске на Матче звезд. Тогда все прошло замечательно, а сейчас, уверен, будет еще лучше! Жду, что будут полные трибуны. До встречи!» – заявил главный тренер СКА.

Ротенберг, Федоров, Воробьев и Козлов – главные тренеры команд на Матче звезд КХЛ

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