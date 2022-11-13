Ротенберг после 3 поражений СКА: «Спасибо болельщикам за поддержку! Возвращаемся домой, чтобы побеждать! 🤝»
Роман Ротенберг надеется, что СКА прервет серию поражений дома.
Клуб впервые в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ проиграл 3 матча подряд – «Адмиралу» (1:3), «Амуру» (1:2 ОТ) и «Сибири» (2:3).
«Спасибо болельщикам за поддержку! Возвращаемся домой, чтобы побеждать! 🤝» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.
Клуб из Санкт-Петербурга проведет следующий матч дома против минского «Динамо» (15 ноября), после чего отправится на выезд в Татарстан, где сыграет с «Ак Барсом» (17 ноября) и «Нефтехимиком» (19 ноября).
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