Михайлов о переносе Кубка мира: «Никто не хочет терять посещаемость и зрелищность на 40%. Не все понимают, что без россиян развитие спорта не получится»
Борис Михайлов прокомментировал решение НХЛ перенести проведение Кубка мира.
Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.
«НХЛ – это бизнес. Там понимают, что Кубок мира без участия национальной команды России – это упадок посещаемости.
Федерации абсолютно любых видов спорта – в том числе и хоккея – должны осознать, что спорт должен находиться вне политики. К сожалению, пока не все понимают, что без участия российских спортсменов развитие спорта не получится.
НХЛ приняла правильное решение по переносу Кубка мира, потому что никто не хочет терять посещаемость и зрелищность на 40%.
Руководство НХЛ не хочет, чтобы зритель отворачивался от хоккея», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Комментарии