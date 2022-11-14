Гатиятулин о возможной отставке из «Трактора»: «Без комментариев. За игру на выезде – стыдно»
Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о готовности к отставке с поста главного тренера «Трактора».
Главный тренер челябинской команды прокомментировал поражение от «Амура» (0:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Без голов – нет побед. Свои моменты нужно реализовывать. Шайба где-то не идет. Только через работу вместе мы сможем переломить эту ситуацию.
– Не стыдно перед болельщиками за такую игру на выезде?
– Стыдно.
– Как можно изменить ситуацию?
– Только через работу. Есть моменты – их нужно реализовывать.
– Готовы ли вы к отставке, если она последует?
– Без комментариев.
– Как оцените работу тренерского штаба?
– Работаем, доносим команде через тренировки, разбираем моменты. Реализации не хватает.
– Есть мнение, что Илья Проскуряков подустал. Думали дать ему отдохнуть?
– Подумаем. Возможно, в следующем матче поменяем, – сказал Гатиятулин.
«Трактор» не забил в третьем матче подряд – «Амуру» и дважды «Адмиралу». Голов нет 11 периодов
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