Гатиятулин о возможной отставке из «Трактора»: «Без комментариев. За игру на выезде – стыдно»

ответил на вопрос о готовности к отставке с поста главного тренера .

Главный тренер челябинской команды прокомментировал поражение от «Амура» (0:2) в матче Фонбет чемпионата .

– Без голов – нет побед. Свои моменты нужно реализовывать. Шайба где-то не идет. Только через работу вместе мы сможем переломить эту ситуацию.

– Не стыдно перед болельщиками за такую игру на выезде?

– Стыдно.

– Как можно изменить ситуацию?

– Только через работу. Есть моменты – их нужно реализовывать.

– Готовы ли вы к отставке, если она последует?

– Без комментариев.

– Как оцените работу тренерского штаба?

– Работаем, доносим команде через тренировки, разбираем моменты. Реализации не хватает.

– Есть мнение, что Илья Проскуряков подустал. Думали дать ему отдохнуть?

– Подумаем. Возможно, в следующем матче поменяем, – сказал Гатиятулин.

«Трактор» не забил в третьем матче подряд – «Амуру» и дважды «Адмиралу». Голов нет 11 периодов