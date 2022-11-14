«Трактор» не забил в третьем матче подряд – «Амуру» и дважды «Адмиралу». Голов нет 11 периодов

«Трактор» не смог забить гол в третьем матче подряд.

Команда тренера всухую проиграла (0:2) в матче Фонбет чемпионата .

Ранее челябинцы ни разу не отличился в двух играх против , которые завершились победами дальневосточников 0:3 и 0:1 соответственно.

Кроме того, «Трактор» не забивает на протяжении 11 последних периодов. До поездки на Дальний Восток челябинцы провели матч против «Сибири» (3:2), где не отметились голами во втором и третьем периодах.

На данный момент находится на девятом месте в таблице Восточной конференции. На счету команды 63 гола в 31 игре.