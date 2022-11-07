Гатиятулин о 3:2 с «Сибирью»: «Важная победа. «Трактору» надо было не попадать на контратаки»

Главный тренер подвел итоги матча с «Сибирью» (3:2).

– Заключительный матч домашней серии. Важно было сегодня взять два очка – эту задачу выполнили.

Хорошо провели первый период, в перерыве поправили некоторые моменты, обратили внимание на то, что соперник действует на контратаках, нам важно было на них не попадать.

Задачу выполнили. Были небольшие ошибки при выходе из зоны, но Илья подчистил. Важная победа. Слова благодарности команде и болельщикам за поддержку.

– Сегодня сыграли в семь защитников, в прошлом матче действовали в три пары.

– Повреждение получил Роман Манухов, тогда Миша Рольгизер хорошо вошел в игру. Сегодня приняли решение играть в четыре тройки и семь защитников.

– Что сказали ребятам после первого периода?

– Всегда в матчах против делаем акцент, что кто выигрывает середину площадки и «пятак», тот выигрывает игры. Защищали середину, не пускали соперника. Ошибки – они есть. Их разбираем и постараемся их минимизировать.

– Какие прогнозы по возвращению ?

– Предварительно – в районе двух недель. Наши врачи с ним работают, если будет готов, то выйдет раньше.

– Сегодня отличились три звена. Второе не забило и пропустило. Какие выводы можно сделать?

– Важно, что есть моменты. Не хватает чуть-чуть завершения. Никиту где-то поддавливает отсутствие шайб. По игре – довольны их действиями.

– – в списке отказов. Чем тренерский штаб не устроила его игра?

– Играют те, кто находится в оптимальной форме. От Алексея ждали чуть большего. Дальше будем смотреть и думать.

– В последней домашней серии «Трактор» показал не самый результативный и зрелищный хоккей. С чем это связано?

– Работаем над тем, что мы можем усилить в зоне атаки. Сегодня акцентировали, что нужно больше агрессии и бросков по воротам. В предыдущих играх были хорошие моменты, но в концовке не хватает реализации. Продолжаем в этом направлении работу, – сказал Гатиятулин.