Гатиятулин после 2:5 от «Витязя»: «Трактор» уступил в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, соперник наказал»

Теги Витязь Трактор Илья Проскуряков Антон Бурдасов КХЛ Роман Манухов Анвар Гатиятулин Игорь Исаев Алексей Мельничук Петр Ясинский Хоккей

Анвар Гатиятулин объяснил поражение от «Витязя» со счетом 2:5.

– В первую очередь, хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на счет, поддерживали нас весь матч. Спасибо за поддержку.

По игре – уступили в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, за которые соперник нас наказал.

Замена вратаря была вынуждена, нужно было встряхнуть команду, поэтому поменяли Алексея Мельничука и выпустили Илью Проскурякова.

– Что с Романом Мануховым и Антоном Бурдасовым?

– Сейчас поедут на обследование. После этого будет информация.

– Есть резерв, чтобы заменить травмированных ребят?

– Да. Игорь Исаев восстановился, работает в основной группе. Петр Ясинский тоже приступил к тренировкам. Есть ребята нападающие.

Сейчас «Челмет» вернется из поездки, посмотрим на состояние игроков и примем решение, – сказал главный тренер «Трактора».

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