Гатиятулин после 2:5 от «Витязя»: «Трактор» уступил в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, соперник наказал»
Анвар Гатиятулин объяснил поражение от «Витязя» со счетом 2:5.
– В первую очередь, хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на счет, поддерживали нас весь матч. Спасибо за поддержку.
По игре – уступили в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, за которые соперник нас наказал.
Замена вратаря была вынуждена, нужно было встряхнуть команду, поэтому поменяли Алексея Мельничука и выпустили Илью Проскурякова.
– Что с Романом Мануховым и Антоном Бурдасовым?
– Сейчас поедут на обследование. После этого будет информация.
– Есть резерв, чтобы заменить травмированных ребят?
– Да. Игорь Исаев восстановился, работает в основной группе. Петр Ясинский тоже приступил к тренировкам. Есть ребята нападающие.
Сейчас «Челмет» вернется из поездки, посмотрим на состояние игроков и примем решение, – сказал главный тренер «Трактора».
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