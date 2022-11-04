Гатиятулин после 2:5 от «Витязя»: «Трактор» уступил в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, соперник наказал»

объяснил поражение от со счетом 2:5.

– В первую очередь, хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на счет, поддерживали нас весь матч. Спасибо за поддержку.

По игре – уступили в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, за которые соперник нас наказал.

Замена вратаря была вынуждена, нужно было встряхнуть команду, поэтому поменяли и выпустили Илью Проскурякова.

– Что с Романом Мануховым и ?

– Сейчас поедут на обследование. После этого будет информация.

– Есть резерв, чтобы заменить травмированных ребят?

– Да. Игорь Исаев восстановился, работает в основной группе. Петр Ясинский тоже приступил к тренировкам. Есть ребята нападающие.

Сейчас «Челмет» вернется из поездки, посмотрим на состояние игроков и примем решение, – сказал главный тренер .