«Бостон» выиграл 9 домашних игр подряд – это новый рекорд клуба. У команды 14 побед в 16 матчах сезона
«Бостон» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд на домашнем льду.
Команда тренера Джима Монтгомери обыграла «Ванкувер» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Эта победа стала девятой подряд для «мишек» со старта сезона на своей площадке.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1984 году, когда «Брюинс» одержали восемь домашних побед подряд.
В нынешнем сезоне «Бостон» выиграл 14 из 16 матчей и занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона.
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