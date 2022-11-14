«Бостон» выиграл 9 домашних игр подряд – это новый рекорд клуба. У команды 14 побед в 16 матчах сезона

«Бостон» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд на домашнем льду.

Команда тренера Джима Монтгомери обыграла «Ванкувер» (5:2) в матче регулярного чемпионата .

Эта победа стала девятой подряд для «мишек» со старта сезона на своей площадке.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1984 году, когда «Брюинс» одержали восемь домашних побед подряд.

В нынешнем сезоне выиграл 14 из 16 матчей и занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона.