«Бостон» выиграл 8 матчей дома на старте сезона и повторил рекорд клуба. У «Калгари» – 7 поражений подряд

выиграл 8 матчей дома на старте сезона и повторил рекорд клуба.

Сегодня «Брюинс» обыграли «Калгари» (3:1) в регулярном чемпионате . Клуб не знает поражений на домашней арене в текущем сезоне.

Серия из 8 побед подряд дома со старта сезона – повторение рекорда клуба, установленного в сезоне-1983/84.

Автором победной шайбы сегодня стал защитник , проводивший свой 1-й матч в этом сезоне.

Команда под руководством Джима Монтгомери лидирует в таблице Восточной конференции с 24 очками в 14 матчах.

В свою очередь, потерпел уже 7-е поражение подряд. С 12 очками в 13 матчах команда идет на 5-м месте в Тихоокеанском дивизионе.