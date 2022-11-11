«Бостон» выиграл 8 матчей дома на старте сезона и повторил рекорд клуба. У «Калгари» – 7 поражений подряд
«Бостон» выиграл 8 матчей дома на старте сезона и повторил рекорд клуба.
Сегодня «Брюинс» обыграли «Калгари» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Клуб не знает поражений на домашней арене в текущем сезоне.
Серия из 8 побед подряд дома со старта сезона – повторение рекорда клуба, установленного в сезоне-1983/84.
Автором победной шайбы сегодня стал защитник Чарли Макэвой, проводивший свой 1-й матч в этом сезоне.
Команда под руководством Джима Монтгомери лидирует в таблице Восточной конференции с 24 очками в 14 матчах.
В свою очередь, «Калгари» потерпел уже 7-е поражение подряд. С 12 очками в 13 матчах команда Дэррила Саттера идет на 5-м месте в Тихоокеанском дивизионе.
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