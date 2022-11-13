Саюстов о КХЛ: «Ветеранов задвигают, смотрят в паспорт, но многие могут играть. Они необходимы, нужен сплав молодости и опыта»
Дмитрий Саюстов прокомментировал тенденцию на омоложение КХЛ.
– КХЛ проводит свой 15-й сезон, и вы играете с начала основания лиги. Не верится, что столько времени уже прошло?
– Перематываешь пленку назад и понимаешь, что играешь с основания КХЛ. Думаешь: «Ничего себе!».
Здорово, столько времени выступать на таком уровне. С каждым годом хоккей меняется, становится больше молодежи, ветеранов задвигают.
По каким-то причинам смотрят в паспорт, но многие ребята могут продолжать играть в КХЛ. Ветераны необходимы, потому что нужен сплав молодости и опыта.
Конкуренция и в лиге, и в команде большая, и я стараюсь не уступать, не опускаться ниже этой планки. Если ты будешь сидеть, образно говоря, в теплой ванне, то ничего не добьешься.
– И как изменился хоккей за это время?
– В первые сезоны КХЛ было много ветеранов, а благодаря большим площадкам появлялось пространство для маневров. Может, было не так зрелищно, но было движение шайбы и возможность для принятия решения.
Сейчас молодежи много, площадки меньше, все бегут. Чуть замедлишься – и тебя сразу накажут. Дальше хоккей будет еще быстрее и активнее. Но это интереснее зрителям, – сказал нападающий «Адмирала».
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