Форвард «Адмирала» Саюстов о Тамбиеве: «Он не жесткий, а требовательный. Спрашивает с каждого, все отдаются на 200%»

поделился мнением об успехах в текущем сезоне.

В прошлом сезоне клуб из Владивостока не попал в плей-офф, а сейчас идет в топ-4 на Востоке.

– Главный тренер вашей команды заявил, что «Адмирал» нельзя назвать открытием сезона. Вы как считаете?

– Я бы не сказал, что мы открытие. Леонид Григорьевич возглавил команду еще в прошлом сезоне, в декабре, и «Адмирал» уже по-другому стал играть. Поэтому было понимание, что команда будет боеспособной и появится результат. Перед нами стоит задача – попадание в плей-офф, и, надеюсь, она будет достигнута. При этой системе игры так и должно быть.

– А что изменилось при Тамбиеве?

– Главное – появилась дисциплина. Он спрашивает с каждого игрока, вне зависимости от того, ты известный игрок или нет, легионер или россиянин. Мы не можем работать и играть спустя рукава. Каждый понимает, что в случае ошибок его могут убрать из состава. Поэтому все отдаются на двести процентов.

– Действительно он такой жесткий специалист, как говорят?

– Он не жесткий, а требовательный. У него нет деления на тех, кто пришел из ВХЛ и кто давно играет в . Есть одна команда, он спрашивает со всех. Неважно, какая у тебя фамилия, главное – выполнять требования тренера. Все понимают ответственность, и благодаря этому получается давать такой результат, – сказал форвард «Адмирала».