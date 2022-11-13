Саюстов о Кубке Гагарина: «Адмирал» идет к этой цели шаг за шагом. Можем побороться, почему нет?»

уверен, что «Адмирал» может побороться за .

Клуб из Владивостока в прошлом сезоне не попал в плей-офф, а в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ идет в топ-4 на Востоке.

– Что еще не сделали, не выиграли в своей карьере?

– Все ставят перед собой максимальные цели – Кубок Гагарина, но мне пока не удалось его выиграть. Не знаю, получится ли, но стараемся все для этого сделать. Громких слов на ветер бросать не буду, однако мы идем шаг за шагом к этой цели.

Зачем вообще играть в хоккей, если ты не хочешь побеждать? Попасть в плей-офф и сразу вылететь оттуда? Развитие игроков и команды возможно только при максимальных задачах.

– То есть «Адмирал» может побороться за Кубок Гагарина?

– Может. Почему нет? Для этого надо создать боеспособный коллектив и быть голодными до побед. Тогда результат придет, – сказал форвард .