Кравец об «Авангарде»: «Не можем сидеть в обороне и ждать, пока нас перебьют. Нужно играть в давление – это сложно, но приносит победы»

прокомментировал победу «Авангарда» над (4:3 Б).

– Хочу поблагодарить команду за эту волевую победу. Характер, мужество и выполнение игрового задания.

Игра получилась увлекательной. Соперники не хотели друг другу уступать, разные ситуации были. И мы в большинстве пять минут играли, и потом они в овертайме. Нужно было приложить очень много усилий.

А буллиты – это мастерство вратаря и игроков. Сегодня мы его проявили и поэтому победили.

– С чем связано решение поменять вратаря перед буллитами?

– Мы же просто так ничего не делаем. На тренировках бьем буллиты и смотрим, кто получше играет.

– Что не получилось при пяти минутах большинства?

– Хотя мы и довольно прилично играем в большинстве, но значит «Салават» так отыграл хорошо.

– Как готовились к «Салавату»?

– Во-первых, 0:5 – хороший мотиватор.

И мы знаем, как «Салават» играет. Это хорошее построение в средней зоне, сегодня попытались по-другому входить. Ну и в зоне обороны были проблемы, тоже обращали на это внимание, что хорошо катаются.

– «Салават» – лучшая команда по игре в первом периоде. Изначально была установка атаковать сразу?

– Естественно. У нас хороший потенциал игроков для нападения. Мы не можем сидеть в обороне и ждать, пока нас всех перебьют.

Всегда считал, что нужно играть в давление, не давать сопернику дышать. Да это сложно, но приносит победы, – сказал исполняющий обязанности главного тренера .