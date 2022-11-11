Кравец об «Авангарде»: «Не можем сидеть в обороне и ждать, пока нас перебьют. Нужно играть в давление – это сложно, но приносит победы»

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Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

– Хочу поблагодарить команду за эту волевую победу. Характер, мужество и выполнение игрового задания.

Игра получилась увлекательной. Соперники не хотели друг другу уступать, разные ситуации были. И мы в большинстве пять минут играли, и потом они в овертайме. Нужно было приложить очень много усилий.

А буллиты – это мастерство вратаря и игроков. Сегодня мы его проявили и поэтому победили.  

– С чем связано решение поменять вратаря перед буллитами?  

– Мы же просто так ничего не делаем. На тренировках бьем буллиты и смотрим, кто получше играет.  

– Что не получилось при пяти минутах большинства?

– Хотя мы и довольно прилично играем в большинстве, но значит «Салават» так отыграл хорошо.  

– Как готовились к «Салавату»?

– Во-первых, 0:5 – хороший мотиватор.

И мы знаем, как «Салават» играет. Это хорошее построение в средней зоне, сегодня попытались по-другому входить. Ну и в зоне обороны были проблемы, тоже обращали на это внимание, что хорошо катаются.  

– «Салават» – лучшая команда по игре в первом периоде. Изначально была установка атаковать сразу?

– Естественно. У нас хороший потенциал игроков для нападения. Мы не можем сидеть в обороне и ждать, пока нас всех перебьют.

Всегда считал, что нужно играть в давление, не давать сопернику дышать. Да это сложно, но приносит победы, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда».

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