Виктор Козлов: «Эйфории от первого места у «Салавата» не было. Все понимают, что сезон длинный»

Виктор Козлов сказал, что у «Салавата Юлаева» не было эйфории от первого места.

В воскресенье уфимцы уступили «Барысу» (0:2). На данный момент «Салават» идет на 2-м месте в Восточной конференции.

– Почему команда академично пытается играть в атаке? Поймали эйфорию после того, как вышли на первое место?

– Нет эйфории. Мы понимаем, что сезон длинный. Мы были на первом месте, потому что ребята делали правильные вещи и в обороне, и в атаке.

Усталость накапливается, кто-то дает слабину. Но глобально это нас не касается, – сказал тренер «Салавата Юлаева».