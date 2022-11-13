Козлов про 0:2 с «Барысом»: «Салават» создал много моментов, но проиграл. Не забили, не хватило хладнокровия»

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Виктор Козлов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Барыса» (0:2).

– Нестандартный матч, много создали моментов, но проиграли. В таких матчах важно, чтобы сработало большинство. К сожалению, забить не удалось. Не хватило хладнокровия.

– Показалось, что не хватило команде сил после «Авангарда».

– Такой календарь, что накапливается усталость. Реальность такова, что надо адаптироваться, привыкать. Нужно правильно восстанавливаться.

– Как бороться с лакросс-голами?

– Это индивидуальное мастерство. Такое редко забивают, – сказал тренер «Салавата».

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