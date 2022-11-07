Хэйгл о трех сезонах в НХЛ: «Я играл с 6-7 членами Зала славы, вероятно. Кучеров, Пойнтер – никогда не буду воспринимать это как должное»
Брэндон Хэйгл ответил на вопрос касательно своих трех первых лет в НХЛ.
Первым полноценным годом в лиге для канадца стал сезон-2020/21, когда он представлял «Чикаго», где выступал вместе Данканом Китом, Патриком Кэйном и Джонатаном Тэйвсом.
По ходу сезона-2021/22 Хэйгл был обменян в «Тампу».
«Я, вероятно, играл с 6-7 членами Зала хоккейной славы. Это невероятно. Я никогда не буду воспринимать это как должное.
Кучеров – этот парень безумен. Пойнтер (Брэйдон Пойнт – прим. Sports.ru) с его скоростью, мастерством и сообразительностью. Я никогда не буду воспринимать как должное игру с такими хоккеистами», – сказал Хэйгл.
В этом сезоне нападающий набрал 10 (4+6) очков в 12 матчах чемпионата НХЛ.
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