Хэйгл о трех сезонах в НХЛ: «Я играл с 6-7 членами Зала славы, вероятно. Кучеров, Пойнтер – никогда не буду воспринимать это как должное»

ответил на вопрос касательно своих трех первых лет в НХЛ.

Первым полноценным годом в лиге для канадца стал сезон-2020/21, когда он представлял , где выступал вместе Данканом Китом, Патриком Кэйном и Джонатаном Тэйвсом.

По ходу сезона-2021/22 Хэйгл был обменян в .

«Я, вероятно, играл с 6-7 членами . Это невероятно. Я никогда не буду воспринимать это как должное.

Кучеров – этот парень безумен. Пойнтер (Брэйдон Пойнт – прим. Sports.ru) с его скоростью, мастерством и сообразительностью. Я никогда не буду воспринимать как должное игру с такими хоккеистами», – сказал Хэйгл.

В этом сезоне нападающий набрал 10 (4+6) очков в 12 матчах чемпионата .