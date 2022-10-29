Ротенберг о 1000-м матче СКА в КХЛ: «Спасибо «Газпрому» и Миллеру за многолетнюю поддержку! Без неее невозможно представить наши победы»

высказался о 1000-м матче СКА в .

В юбилейной игре клуб одержал победу над «Динамо» (4:3 Б).

«1000 матчей в КХЛ – солидный и очень важный для нас рубеж. Это огромный путь длиной в 15 сезонов, который продолжается и по сей день. За это время мы одержали 686 побед, забросили 3244 шайбы, и крайне важно, что и в юбилейной игре сумели вырвать победу у очень сильного соперника.

Отдельное спасибо «Газпрому» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за многолетнюю поддержку! Все эти годы мы неизменно ее чувствуем – без этой помощи невозможно представить все наши победы.

На протяжении всего пути с нами неизменно остаются наши болельщики, которые гонят команду вперед, дают силы побеждать и достигать новых вершин. Огромная благодарность за вашу поддержку и любовь к клубу!

В числе этих 1000 матчей были и те, которые Петербург не забудет никогда – матчи, после которых мы подняли над головой . Будем стремиться, чтобы таких памятных моментов было все больше. Наша задача – побеждать в каждой игре, поэтому следующий рубеж – больше побед!» – написал главный тренер .