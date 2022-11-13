Светлов о замене Третьяка после 5 пропущенных голов: «Не хотели, чтобы он развалился»

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Главный тренер «Сочи» оценил игру вратаря Максима Третьяка в матче с «Торпедо» (3:5).

«Сложно сказать, опоздали ли мы с заменой Третьяка. Игра все время была рядышком — 1:3, 2:4. Грубых или явных ошибок со стороны Максима не было. Поэтому заменили его после пятого гола (Третьяк отразил 17 бросков из 22 – прим. Sports.ru), не хотели, чтобы Третьяк развалился или еще что-то.

Поэтому дали шанс молодому игроку (20-летний Артемий Плешков отбил все 12 бросков за 12:33 – прим. Sports.ru). Он неплохо сыграл, быстренько. Будем делать выводы и дальше смотреть», – сказал Сергей Светлов.

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