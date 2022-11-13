Буцаев об 1:4 с «Автомобилистом»: «Витязю» противостояла одна из лучших команд по игре в большинстве»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:4).

«Интересный матч получился, конечно, не говорим про результат. Где-то даже мы играли хорошо, проделали хорошую работу, создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать.

В третьем периоде понимали, что соперник будет играть на контратаках, и одна из них превратилась в третий гол. Претензий по игре и работе к команде нет.

Настрой на Мэйсека? Сегодня нам противостояла одна из лучших команд по игре в большинстве, что мы и ожидали. Мастерство никуда не денешь, они четко разыгрывают комбинации, и техническое исполнение хорошее. За исключением первой шайбы, претензий предъявлять по игре в меньшинстве не стоит, но из-за многих попыток соперника они одну реализовали.

Думаю, ребята привыкли к такому календарю, есть возможности поддержать форму, чувствуем состояние команды и принимаем решение исходя из этого», – сказал .