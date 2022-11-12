Мэйсек сделал три дубля подряд, он забивает 6 матчей кряду. Форвард «Автомобилиста» – лучший снайпер КХЛ с 21 шайбой

продлил голевую серию до шести матчей.

«Автомобилист» победил (4:1) на выезде в игре Фонбет чемпионата .

Немецкий нападающий екатеринбургского клуба записал на свой счет две заброшенных шайбы в этой встрече.

Мэйсек сделал третий дубль подряд. Ранее он также забил по два гола в играх «Куньлунем» (5:1) и «Северсталью» (3:2 ОТ).

Кроме того, форвард отметился голом в шестом матче подряд – серия началась 30 октября.

На данный момент Мэйсек занимает первое место в списке лучших снайперов чемпионата КХЛ с 21 шайбой. Его ближайший преследователь забил 17 голов – это нападающий «Авангарда» Рид Буше.