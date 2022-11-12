Мэйсек сделал три дубля подряд, он забивает 6 матчей кряду. Форвард «Автомобилиста» – лучший снайпер КХЛ с 21 шайбой
Брукс Мэйсек продлил голевую серию до шести матчей.
«Автомобилист» победил «Витязь» (4:1) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Немецкий нападающий екатеринбургского клуба записал на свой счет две заброшенных шайбы в этой встрече.
Мэйсек сделал третий дубль подряд. Ранее он также забил по два гола в играх «Куньлунем» (5:1) и «Северсталью» (3:2 ОТ).
Кроме того, форвард «Автомобилист» отметился голом в шестом матче подряд – серия началась 30 октября.
На данный момент Мэйсек занимает первое место в списке лучших снайперов чемпионата КХЛ с 21 шайбой. Его ближайший преследователь забил 17 голов – это нападающий «Авангарда» Рид Буше.
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